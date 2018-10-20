Авария на химзаводе и пожар в метро: учения на Днепропетровщине
Вой сирен, авария на химзаводе и пожар на станции метро. На Днепропетровщине прошли масштабные командно-штабные учения.
В течение трех дней Днепр и область отрабатывали действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций – разворачивали пункты экстренной помощи и эвакуировали людей. Всего в учениях приняли участие почти 5 тысяч спасателей и специалистов по гражданской защите населения.
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По легенде на аммиакопроводе произошла авария. Несколько сел накрыло опасное химическое вещество.
Авария на гидроэлектростанции, водоканале, аммиакопроводе и взрывы боеприпасов на железнодорожной станции – эти аварии могут теоретически произойти в области.
Напомним, на Волыни горят торфяники. Огонь повредил десятки гектаров травы и леса. Возгорание сейчас тушат на территории 7 гектаров в Маневичском районе.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!