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Авария на водопроводе в Лозовой: горсовет может объявить чрезвычайную ситуацию

Из-за масштабной аварии на водопроводе в Лозовой Харьковской области, которая произошла в пятницу, 26 февраля, люди вынуждены выживать без воды.

В такой ситуации оказались более 70 тыс. жителей Лозовой и соседних поселка Панютино и села Домаха.

Люди покупают воду для приготовления пищи и бытовых нужд. В больницах, детсадах и школах ситуация критическая.

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Водопровод, где произошла авария, обслуживает харьковское коммунальное предприятие. Повреждение обнаружили на трубе 800 мм, ситуация сложнейшая — водопровод проходит под железной дорогой, и копать там нельзя. Нужно добираться до места аварии, пролезая по трубе.

В то же время воды осталось только на случай пожаров. К жилым домам Лозовой организовали подвоз технической воды. В городском совете готовы объявить чрезвычайную ситуацию.

Авария в Киеве

В Киеве в феврале произошла авария на инженерных коммуникациях Киевводоканала.

Возле станции метро Черниговская прорвало трубу, из-за чего затопило улицу.

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