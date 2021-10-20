ДТП в Австралии — подробности ДТП происшествия 20 октября в Вуллонгонге

Авария в Австралии: поезд врезался в автомобиль на колии и сошел с рельсов

Необычная авария произошла сегодня утром, 20 октября, в городе Вуллонгонг на территории Австралии. Поезд сошел с рельсов после того, как врезался в угнанный автомобиль.

Транспортное средство оставили прямо на переезде. Из-за столкновения один из передних вагонов поезда перевернулся на бок, наклонив второй вагон.

В результате аварии пострадали четыре человека, среди них есть машинист поезда. Спасатели освободили его и доставили в местное медицинское учреждение вместе с охранником и двумя пассажирами.

В местной полиции отметили, что это чудо, что обошлось без жертв. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии — они подозревают, что дорожно-транспортное происшествие произошло неслучайно.

По словам очевидцев, перед столкновением они видели, как с места аварии бежал неизвестный мужчина. Полиция сейчас разыскивает возможного виновника аварии.

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