Авиатакси и выпас скота: в Атланте показали вертолеты будущего

Недавно в американской Атланте прошла выставка вертолетных разработок.

Вертолеты на западе – необходимый и уже привычный атрибут любой спасательной операции. В отличие от Украины, где вертолет до сих пор остается экзотикой и пока очень редко вылетает в экстренных случаях, в Австралии крестьяне используют вертолет для выпаса скота. Поэтому направления развития малых авиа-машин очень разнообразны и производители стараются не отставать от времени и его потребностей.

Не представляют своей работы без вертолетов и медики скандинавских стран – там врачам нужно преодолевать большие расстояния и воздушные машины экономят время.

Современные вертолеты способны работать и в полной темноте – благодаря шлемам ночного видения – и пилот, и спасатели могут приземлиться практически на любой ровной поверхности.

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Армия США заинтересована также в пулеметах. Новейшие разработки создают настоящую огненную стену. Именно поддержка пехоты с вертолетов в наше время – основа военных операций. Для армии США разрабатывают принципиально новый вертолет – на хвосте нет винтов. Это компенсируется специальными соплами и вентиляторами. За счет этого, машина будет летать со скоростью 300 км/ч.

Уже активно разрабатывается авиа-такси, которое будет работать по принципу Uber. То есть вы сможете по телефону вызвать вертолет и он сядет там, где вам нужно.

Скорость и маневренность – главные преимущества вертолетов, поэтому и в Украине создают современный флот вертолетов – для спасателей, полицейских и пограничников.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Украине создадут Единую авиационную систему ГСЧС из 55 вертолетов.

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