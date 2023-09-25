Авиаудар РФ по Бериславу “Абрамсы” уже в Украине | Новости Факты ICTV за 25.09.2023

Ночная атака на Одессу: количество жертв увеличилось;

— Посреди дня российские военные обстреляли из артиллерии Времен Яр в Донецкой области — есть повреждения;

— 34 офицера и один командующий погибли в результате атаки на штаб Черноморского флота РФ;

— Военные из “Русского добровольческого корпуса” посетили Курск — был бой с ФСБ;

— Украина получила от Соединенных Штатов Америки первые танки Abrams;

— массовое захоронение в Харьковской области: продолжается эксгумация тел из Изюмского леса;

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV – последние новости Украины и мира по выпуску за 18:00 (25.09.2023).

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.