Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Авиаудар РФ по Бериславу “Абрамсы” уже в Украине | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Ночная атака на Одессу: количество жертв увеличилось;
— Посреди дня российские военные обстреляли из артиллерии Времен Яр в Донецкой области — есть повреждения;
— 34 офицера и один командующий погибли в результате атаки на штаб Черноморского флота РФ;
— Военные из “Русского добровольческого корпуса” посетили Курск — был бой с ФСБ;
— Украина получила от Соединенных Штатов Америки первые танки Abrams;
— массовое захоронение в Харьковской области: продолжается эксгумация тел из Изюмского леса;
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