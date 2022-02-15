Авто в подарок: как Эпицентр исполняет желания украинцев

Выиграть авто – светлая мечта многих. Однако многие считают такой дар судьбы нереальным и недостижимым.

Но Эпицентр продолжает помогать осуществлять заветные желания украинцев и делать их счастливыми. Вот и для Елены из Запорожья новенький автомобиль стал светлой мечтой в прямом смысле слова.

Определение победителей происходило через систему независимого выбора, рассказывают представители Эпицентра. А решающим фактором в этом процессе была лишь удача, что говорит о том, что победителем может стать практически каждый.

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