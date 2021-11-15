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Авто выехало на обочину и врезалось в столб: в Киеве водитель такси устроил ДТП

Анастасія Мазур

В Киеве произошла очередная авария с участием автомобиля службы такси. Машина въехала в дерево, потому что водителю стало плохо.

Подробности инцидента рассказала пассажирка такси. Во время поездки водитель потерял сознание, авто выехало на обочину, врезалось в столб и остановилось возле дерева.

Это произошло вечером на улице Елены Телиги. Девушка вызвала скорую, но водителя спасти не удалось. Медики констатировали смерть. Обстоятельства трагедии выясняет полиция.

На днях в Киеве на проспекте Бажана водитель такси стал виновником масштабной аварии. В результате ДТП он разбил шесть машин.

За рулем автомобиля Hyundai такси Bolt находился иностранец. Он задел автомобиль Ford, который от удара рикошетом влетел в фуру, а сам Hyundai вылетел на тротуар, где снес забор стоянки, повредил четыре автомобиля и лег на бок.

Очевидцы аварии рассказали, что водитель такси ехал со скоростью более 100 км/ч.

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