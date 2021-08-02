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Дмитро Кудрявцев |

Автогаз бьет рекорды: что послужило причиной роста цен на топливо

Топливо в Украине снова дорожает и устанавливает все новые рекорды.

Такая ситуация продолжается уже не одну неделю: на АЗС ценники постепенно ползут вверх как на нефтепродукты, так и на сжиженный газ.

Украинские автомобилисты очень любят заправлять своих железных коней именно голубым топливом, поскольку он был значительно дешевле, но этим летом все иначе — стоимость автогаза неприятно поражает водителей.

Эксперты связывают такую ситуацию с высокой стоимостью нефти, которая на мировых рынках поднялась до показателей более $70 за баррель.

При этом они уверены: до конца лета цены стабилизируются, а возможно и немного упадут.

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Согласно опросам водителей, за последнюю неделю газ подорожал на гривну.

При этом они объясняют такую ситуацию желанием трейдеров заработать во время жатвы, когда спрос значительно возрастает.

— За семь дней цена топлива выросла по меньшей мере на 20 копеек за литр – и это неприятный рекорд, — рассказал Сергей Куюн.

По его словам, одной из причин является отсутствие нужного количества хранилищ для автогаза.

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