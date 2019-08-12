Автовертолет за $10 тыс.: необычный тюнинг машины в Индии
Необычный тюнинг сделал своему авто мечтатель из индийского штата Бихар.
23-летний парень по имени Кумару, который хотел быть пилотом, переделал 4-колесного друга на очень реалистичную модель вертолета.
Правда авто, не летает.
Однако желающих делать селфи на фоне машины-трансформера хватает.
Переработка авто стоила Кумару почти $10 тыс. Окупить затраты он планирует, предлагая такой необычный транспорт для свадеб.
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2019-08-12Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.