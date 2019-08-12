Автовертолет за $10 тыс.: необычный тюнинг машины в Индии

Необычный тюнинг сделал своему авто мечтатель из индийского штата Бихар.

23-летний парень по имени Кумару, который хотел быть пилотом, переделал 4-колесного друга на очень реалистичную модель вертолета.

Правда авто, не летает.

Однако желающих делать селфи на фоне машины-трансформера хватает.

Переработка авто стоила Кумару почти $10 тыс. Окупить затраты он планирует, предлагая такой необычный транспорт для свадеб.

Смотрите: Рестайлинг Audi A4 Allroad: характеристики и цена

К слову, один из самых известных испанских автобрендов до Второй мировой войны Hispano Suiza возвращается на рынок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.