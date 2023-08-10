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Автомат вместо кисти, окопы вместо мастерской: история художника, которые едва не потерял главное

Вместо кисточки – автомат, вместо уютной мастерской – окопы. Он покинул творчество и ушел воевать вместе с родным братом. На фронте чуть не погиб и чуть не потерял руку, которой рисовал. Сейчас проходит реабилитацию и мечтает после нее помогать собратьям.

Для Романа Хруща потерять руку на войне было то же, что и навсегда потерять любимое дело. Он ведь художник. До войны активно творил, выставлял свои работы и преподавал студентам. Рисовал абстракцию, которая связана с собственными корнями и самоидентичностью.

Впрочем, 24 февраля вместе с братом пошел на войну. Вместе служили в составе 3 отдельной штурмовой бригады. Впрочем, даже там Роман продолжал рисовать – творчество помогало отвлечься от войны и найти силы дальше уничтожать врага.

В июне 2023 года он получил ранение под Бахмутом. Вместе с побратимами должны были отвоевать у врага километр нашей земли, но во время штурма на вражеских позициях начался минометный обстрел. Снаряд разорвался рядом с Романом и его товарищем. Тот погиб на месте, а Роман чудом выжил. На помощь ему сразу бросился брат.

Врачи спасли художнику обе конечности. Осколки повредили икроножную мышцу на ноге, из-за чего были опасения, что Роман не сможет сгибать стопу, а значит и ходить. Впрочем, благодаря его работе с терапевтами сейчас он передвигается даже без костылей.

Больше всего Роман волновался, чтобы удалось спасти руку. Ему повезло, потому что обломок не повредил кость. Вместе с эрготерапевтом сейчас отрабатывают силу всех пальцев поврежденной руки. Роман уже уверенно держит ручку и даже может писать.

После того, как освоил ручку, Роман взялся за кисточку и впервые после травмы провел мастер-класс для проходящих реабилитацию других бойцов. Ведь рисование не только снижает уровень тревоги, но улучшает мелкую моторику и концентрацию.

Война в Украине, реабілітація, художник
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