Автоматические санкции против РФ. В США рассматривают поправку в закон о бюджете

В США рассматривают поправку в закон о бюджете – хотят прописать автоматические санкции против России. Это следствие вмешательства Кремля в американские выборы.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что лично говорил с Путиным и указал о недопустимости вмешательства в процесс голосования.

Вашингтон сразу же введет санкции против энергетической и военной отрасли России. Такой запрос сенатора направили в комиссию, которая занимается возведением окончательного закона о госбюджете – версии Палаты представителей и Сената. Пока не известно, утвердят ли поправку.

Накануне госсекретарь Майк Помпео заявил, что неоднократно говорил с Путиным о недопустимости вмешательства в выборы. Он кивнул, сказал Помпео, что на дипломатическом языке означает – Услышал тебя.

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Также Помпео вчера говорил об Украине, о том, что Крым должен вернуться, и о том, что с новым правительством, возможно, появится шанс найти новые идеи, как положить конец вооруженному конфликту на Востоке Украины.

Сейчас достаточно оптимистичны относительно смены власти и вашингтонские эксперты. Вчера на события в Атлантическом совете говорилось о том, что украинцы своим выбором показали что хотят перемен, а старая власть не прилагала достаточно усилий, чтобы решить их проблемы.

Здесь, конечно, тщательно следят за каждым из новых назначений и ожидают увидеть, кто станет новым послом. Бывший посол США в Украине Джон Хербст не оказывает предположений, но по нашей просьбе прокомментировал наиболее удачные, по его мнению, первые назначения.

К слову, в Конгрессе США призвали Трампа усилить санкции против РФ.

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