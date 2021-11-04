Автомобиль-трансформер и котел для зелья: идеи подарков на Новый год и Рождество для детей

До Рождества остается менее двух месяцев. Британские детишки уже составляют список подарков для Санта-Клауса. О чем мечтают больше всего в преддверии зимних праздников – свой прогноз сделали в Ассоциации розничных продавцов игрушек.

Среди самых желанных подарков под елку этого года – герои популярных фильмов и мультсериалов.

Подарок номер один на Рождество – автомобиль-трансформер из популярного мультсериала Щенячий патруль. Его герои — смелые четырехлапые спасатели, которые уже успели стать любимцами многих малышей. Внутри каждой машинки – собачка и встроенный мотоцикл со своими уникальными функциями.

Также среди двенадцати наиболее востребованных подарков – герои Звездных войн и Мира Юрского периода.

Еще один хит – котелок, в котором можно сварить настоящее зелье. Когда рассеивается дымка, внутри появляется пушистый герой.

В моде остается и постоянная классика – игрушки, известные многим поколениям: конструктор Lego и длинноногая красавица Барби.

Впрочем, такие игрушки могут добраться не всем. Из-за пандемии и, как следствие, глобального перебоя в поставках, цены на перевозку товаров выросли. Так что владельцы игрушечных магазинов неохотно закупают новинки. Родителям советуют не затягивать и уже искать подарки.

— Радость для нас – это детские улыбки. И мы не хотим разочаровать малышей на Рождество. Так что начните подготовку к праздникам как можно раньше. Чтобы купить именно тот подарок, который хочет получить ваш ребенок, — сказал председатель Ассоциации розничных продавцов игрушек Алан Симпсон.

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