Автономера могут подорожать вдвое – Рада хочет отдать производство предпринимателям

Автомобильные номера уже в ближайшее время могут минимум вдвое подорожать. Законодатели планируют внести изменения в закон о дорожном движении, за которыми а МВД останется только учет транспортных средств. Изготовление номеров хотят отдать частникам.

Ежедневно в Украине регистрируют тысячи автомобилей. В сервисных центрах МВД всегда людно. Сейчас цена фиксированная – 178 грн.

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Комплект номеров автовладелец получает вместе с новым техпаспортом, но так больше не будет. В Верховной Раде готовят законопроект, который позволит изготавливать автономера любому. В МВД говорят, что так будет проще.

Сейчас номерные знаки изготавливают на нескольких крупных предприятиях. Они обязаны работать прозрачно и покупать только сертифицированную продукцию. Каждый номер довольно сложное изделие, все автоматизировано с четким соблюдением стандартов. Сначала алюминиевую заготовку ламинируют светоотражающей пленкой с голограммой, а затем наносят номер.

Но первое, что почувствуют автовладельцы – это подорожание вдвое. Очевидно, на цену будет влиять не качество, а расположение производства. Удобнее, конечно, сделать новый номер у сервисных центров.

С новым порядком получения номеров нужно тщательно подготовиться и все четко прописать в законе, говорят производители. Чтобы деньги украинцев за дорогие номера пошли в бюджет, а не карманы коррупционеров.

Напомним, 29 октября Рада приняла закон О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей. А 15 ноября президент Владимир Зеленский его подписал.

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