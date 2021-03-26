Автопарк Украины возглавил рейтинг самых старых машин в Европе

Парк украинских автомобилей оказался в неутешительном рейтинге – он самый старый в Европе. Средний возраст машин — почти 23 года.

В информационно-аналитической группе Автоконсалтинг посчитали, что в 2020 году украинцы купили 90 тыс. новых авто и почти вчетверо больше бывших в употреблении.

Аналитики говорят, что за последние 10 лет автопарк постарел на 4-5 лет, и главная причина — экономическая.

Именно поэтому украинцы предпочитают б/у и одновременно значительно дешевле авто из Европы или США, а еще почти 25% машин у нас советского производства. Именно последние и снижают средний возраст автопарка в Украине.

В ближайшей перспективе она будет оставаться лидером этого рейтинга из-за нынешнего уровня жизни и недоступного автокредитования.

В то же время завезенные из США и ЕС автомобили несколько улучшили весь автопарк Украины, говорят эксперты. Но большинство авто — настоящий хлам, который может привести к аварии.

Заставить водителей отказаться от таких ретроавтомобилей должен обязательный техосмотр.

В Европе он обязателен. Вероятно, что уже со следующего года Украина также восстановит техосмотр железных коней. Правительство над этим работает.

В Украине изменились правила выдачи номерных знаков на автомобиль. Согласно приказу МВД от 2 марта, устанавливаются единые образцы государственных номеров на авто и требования к ним.

В частности, меняется определение административно-территориальной принадлежности транспортного средства. То есть не по месту регистрации владельца, как раньше, а по месту регистрации или перерегистрации авто.

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