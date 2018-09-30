Азарт и велосипеды за $ 1 тыс .: международный турнир по велотриалу в Луцке

На первый турнир по велотриалу съехались полсотни украинцев, белорусов и французов. Для спортсменов установили немало искусственных препятствий в 5 секторах, преодолеть которые сразу удавалось не всем. Впрочем, это еще больше добавляло азарта, говорят ребята.

Перед соревнованиями каждый участник тщательно готовил свой велосипед без сиденья, сделанный для прыжков. Стоит такой – почти тысячу долларов.

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В планах организаторов турнира – построить в Луцке первый в Украине профессиональный и сертифицированный велопарк, где можно будет проводить международные соревнования.

Проект велопарка уже готов – построить его, чтобы объединить здесь максимум молодежи, можно за год.

К слову, Факты ICTV рассказывали, как американец хотел на велосипеде пробраться из Украины в РФ к любимой.

Опубликовано Сентябрь, 30 в 14:41



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