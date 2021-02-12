Ажиотаж на лопаты в магазинах: цены и какие есть альтернативы в борьбе со снегом

В магазинах признаются, главное оружие против снега, разбирают как горячие пирожки. Лопаты для уборки снега делят на два типа — металлические и пластиковые. Последние подойдут для борьбы со свежими снежинками, а из металла — для тяжелых заносов и сугробов. Цены разные: можно купить за 50 грн, а есть и стоимость которых доходит до тысячи.

Для тех кто не хочет, надорвать спину существует снегоуборщик. За него просят почти 1,5 тыс. грн.

Сейчас в магазинах снегоуборщики на любой вкус и цену. Покупают не только владельцы маленьких участков, но и предприниматели и коммунальщики. Ведь эти мини-машинки могут быть разного размера, комплектации и производительности.

Снегоуборщики бывают не только бензиновые, но электрические и на аккумуляторах. В среднем они стоят от 15 до 30 тыс. грн. Все зависит от модели. Электрические удобны для уборки крыльца дома. А вот бензиновые и аккумуляторные дарят свободу в передвижении, более мощные и имеют больше функций. Такие как: гидравлика, подогрев ручек, а еще удобны в управлении.

Срок службы снегоуборщиков в среднем 20 лет. Но главное, чтобы вы не выбрали — лопату или технику, не стоит забывать о технике безопасности и получать удовольствие от уборки снега.

Как в Киеве борются с непогодой?

Киев еще в 2018 году закупил две канадские системы, с помощью которых можно растапливать снег, а не вывозить его на полигоны.

Коммунальщики засыпают снег в машину, а из нее в водостоки сливают воду. За час она способна перерабатывать до 60 тонн снега.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.