Ажиотаж на всех вокзалах: украинцы пытаются вернуть билеты на поезда

Украинцы штурмуют кассы, чтобы сдать билеты. Этой ночью полностью закрывается железнодорожное сообщение. Сегодня (17 марта) на всех вокзалах ажиотаж. Люди пытаются вернуть проездные документы.

Одни спешат выехать из Киева. Другая часть сдать заранее купленные билеты. Некоторые в очереди уже несколько часов и эмоций своих не останавливает.

У каждого окошка десятки возмущенных пассажиров. Ибо оказывается, железнодорожники билеты принимают, а деньги сразу на руки не выдают. Возвращать будут постепенно в течение 90 дней.

Люди штурмуют кассы и на Прикарпатье. Вокзалы переполнены возмущенными пассажирами.

И, как и в Киеве, так и в Ивано-Франковске у железнодорожников объяснения для пассажиров одно. Те, кто покупал билеты через интернет, компенсацию получат несколько дней спустя через онлайн-сервисы. Зато тем, кто за билет заплатил живые деньги — придется подождать.

Факты ICTV ранее писали о том, что Укрзализныця отменила пассажирские поезда — список.

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