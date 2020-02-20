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Факты / Видео / Украина / Общество

Ажиотаж силовиков и бригады экстренной помощи: как в Украине ждали самолет из Китая

Самолет с эвакуированными из Уханя сегодня утром не смог сесть в Харькове из-за плохих погодных условий.

Ему пришлось лететь в Киев, чтобы делать дозаправку и снова возвращаться в Харьков.

Причем, до последнего информации куда именно прибудет Boeing – не было.

Как ждали спецрейс – смотрите далее в репортаже Владимира Михайлова и Татьяны Доцяк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Новых Санжарах продолжаются столкновения с полицией.

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