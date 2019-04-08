Бьют по всей линии соприкосновения: боевики обостряют ситуацию в период выборов

За минувшие сутки на передовой ранен один украинец зафиксированы десяток обстрелов. По данным разведки во время боев ликвидированы 4 оккупантов, еще 14 уничтожены.

Российско-террористические войска били почти по всей линии соприкосновения. Минометным дождем накрывали защитников Попасной и Новозвановки. Не утихала вражеская канонада и на окраинах Донецка. Здесь эпицентр противостояния – Авдеевка. На Приморском направлении под огнем оказались защитники Гнутово и Водяного. Оккупанты били из гранатометов и пулеметов. Утром на передовой уже зафиксированы несколько обстрелов.

Читайте: Самоубийство или вражеская пуля? Загадочные обстоятельства гибели бойца на передовой

Наши бойцы предполагают: российские оккупанты намеренно обостряют ситуацию в период выборов. Хотя политические перипетии на воинов не влияют – они защищают Украину.

Позавчера погибли двое бойцов. Дмитрию Стрекневу с Луганщины был всего 21 год. Ивану Лисице с Днепропетровщины за несколько дней до гибели исполнилось 23. Воинам удалось приглушить вражеский обстрел. Однако снайперская группа противника не дала армейцам никаких шансов выжить. Подразделение тяжело переносит потерю. Говорят: погибшие были настоящими воинами и гибель побратимов не сойдет с рук российским оккупантам.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что враг на передовой продолжает обстрелы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.