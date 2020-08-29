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Видят мир и зарабатывают хорошие деньги — особенности работы дальнобойщиком

Профессия дальнобойщика тяжелая. Она для настоящих мужчин, которые живут в дороге, домом для них является грузовик. Дома бывают считанные дни в месяце. Ежедневно преодолевают сотни километров.

Эти выносливые и мужественные мужчины признаются: для дальнобойщика умение управлять огромной машиной мало. Надо быть еще и экспедитором, контролировать правильность оформления документов на груз и на протяжении всего рейса охранять его.

Закарпатец Ярослав Штефко дальнобойщиком работает четвертый год. Ездит на новехоньком авто последней модели. Длиной машина 18 метров. Мужчина ежедневно проезжает сотни километров.

Обязательно в кабине есть навигатор.

А также тахограф — прибор, который четко контролирует время водителя за рулем и его отдых. Ехать можно только 9 часов в сутки.

Европой ездить не сложно, дороги везде хорошие. Проезд платный.

Зарабатывают дальнобойщики неплохо, несколько тысяч долларов есть. Зарплата зависит от километража. Они уже привыкли быть постоянно в дороге, жить в машине.

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Менеджерам, юристам, экономистам и филологам в ближайшие годы будет сложно найти работу — такие прогнозы экспертов. Рынок ними перенасыщен. Как следствие — многие специалисты уже кардинально меняют сферу деятельности.

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