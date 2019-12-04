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Факты / Видео / Украина

Видит сквозь броню. В Украине создали умный шлем для военных

Умный шлем для военных, который видит сквозь броню и распознает противника, тестировали 4 декабря на Львовщине.

Такой шлем обеспечивает круговой обзор в реальном времени и улучшает прицеливания во время боя. В мире существуют аналоги таких систем, но они дорогие и специфические. А вот систему украинской компании LimpidArmor можно установить даже на советский танк.

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Уникальную систему осведомленности экипажей бронированной техники тестировали на БТР-4Е – полноприводном восьмиколесном бронетранспортере.

В машине интегрировано 8 камер. Благодаря круговому обзору на 360 градусов система превращает технику в своеобразный датацентр, обрабатывающий внешнюю и внутреннюю информацию. Также в удобном формате передает ее через очки дополненной реальности или же выводит на экран для экипажа.

Над этой системой в течение трех лет работала украинская компания, специализирующаяся на искусственном интеллекте, дополненной реальности и робототехнике. Ее директор Михаил Гручухин в 2014 году служил на Востоке, тогда и возникла идея создания такой системы.

Система только на первом этапе разработки, в дальнейшем планируют создавать дистанционное управление машиной, а в идеале – полноценную роботизацию техники. Это все планируют воплотить до 2025 года.

Компания готова бесплатно передать Вооруженным силам Украины на тестирование 5 систем. Их можно интегрировать в любую бронированную машину. Одна из них уже есть на Яворовском полигоне.

Напомним, Шепетовский ремонтный завод разработал собственный проект реактивной системы залпового огня Берест, который готов заменить устаревшие советские Грады.

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