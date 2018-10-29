Богатая история и признание: украинский церковный хор в Вене

Украинцы – интеллигентные, умные и духовные люди – современная украинская молодежь, которая сейчас живет в Австрии, именно такими стремится показать местным жителям настоящего украинца.

Каждый из молодых людей, приехал в Вену на учебу или на работу, но в свободное время они поют. В церковном хоре храма Святой Варвары. Коллектив имеет давнюю и богатую историю и в свое время был известен во всем мире.

За 40 лет хор перестал быть только сугубо церковным. Много гастролировал, записывался на австрийском радио.

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Молодых хористов вдохновляет руководитель, который не боится экспериментов, выходит за рамки обычного исполнения и дирижирования. Их 12 единомышленников, они фанаты хорошего пения, хотя обычно не имеют специального образования.

К слову, изменить город, улицу, собственноручно соорудить площадку для отдыха – все чаще украинцы не ждут манны небесной от власти, а объединяются и создают для себя жизненное пространство – то дороги починят за собственные деньги, то субботник устроят.

Опубликовано Октябрь, 29 в 11:01



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