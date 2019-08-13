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Много тренировок и немного везения: история 13-летнего чемпиона Алексея Середы

Он трудолюбивый и скромный. 13-летний Алексей Середа – самый молодой чемпион Европы за всю историю прыжков в воду. После триумфальных соревнований спортсмен отдыхает в уюте семейного дома в Николаеве и дает первые в жизни интервью.

Много тренировок и немного везения.

Так скромно комментирует свою победу молодой чемпион Европы за всю историю прыжков в воду Алексей Середа. 13-летний мальчик превзошел значительно старше себя спортсменов.

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В спорте Алексей с 4 лет. Начинал с плавания в николаевском бассейне Водолей, но умение без брызг входить в воду заметили тренеры по прыжкам. Талант и трудолюбие принесли спортсмену медали престижных соревнований.

Когда бассейн закрыли, 9-летний Алексей вместе с тренером переехал в Киев. Теперь занимается в лучшей в стране школе прыжков в воду.

Мама Елена не жалеет о переезде сына в столицу, фактически вся семья много лет живет на два города.

В следующем году спортсмена будет ждать Кубок мира и Олимпиада. Алексей получил лицензию и будет соревноваться с сильнейшими прыгунами планеты. Для этого ему нужно отработать два новых прыжка с большей сложностью.

Многократный призер Чемпионатов мира и Европы Юлия Прокопчук уверена, что он имеет большое будущее.

Напомним, 13-летний украинский спортсмен Алексей Середа выиграл Чемпионат Европы по прыжкам в воду.

 

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