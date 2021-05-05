Много трюков и драйва: в Украине стартовали съемки боевика Брюс

В Украине стартовали съемки нового остросюжетного боевика Брюс. Премьера фильма состоится в следующем году на телеканале ICTV.

Это – история о таксисте и миллионере, которые пытаются спасти похищенных сыновей.

Боевик будет состоять из четырех серий по 45 минут.

Режиссер фильма Антон Скрипец убеждает: персонажи фильма точно не оставят никого равнодушными.

Актеры же, в свою очередь, признаются, что с ролями им повезло, ведь вживаться в образы почти не нужно, потому что порой приходится играть самих себя.

Так, персонаж актера Дмитрия Паламарчука понравился ему тем, что является живым и не пытается быть крутым.

– В фильме будет много боев, трюков, гонок, скорости и драйва. Зрителю должно понравиться, – прогнозирует исполнитель еще одной главной роли, актер Дмитрий Малков.

Ролик к мини-сериалу Локи (Loki)

4 мая на официальном канале Marvel Studios Movies в YouTube появился новый ролик в преддверии выхода мини-сериала Локи (Loki) с Томом Хиддлстоном в главной роли.

С сериал будет напрямую связан с фильмами франшизы. Его события будут разворачиваться после фильма Мстители: финал (2019).

Премьера сериала запланирована на 11 июня 2021 года.

Подробнее о ролике к мини-сериалу Локи (Loki) читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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