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Байден и Конгресс! Устойчивая ПОДДЕРЖКА Украины | Новости Факты ICTV за 02.10.2023

— Байден подтвердил свою приверженность и поддержку Украине;

— США подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы;

— США и Польша сохранят решительную поддержку Украины, несмотря на усиление внутреннего давления;

— Болгария с сегодняшнего дня закрыла границу для автомобилей с российскими номерами;

— Франция будет страховать от военных рисков компании, которые будут помогать отстраивать Украину;

— Как Украина помогает бездомным животным.

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