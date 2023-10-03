Байден и Конгресс! Устойчивая ПОДДЕРЖКА Украины | Новости Факты ICTV за 02.10.2023

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В Калиновке Винницкой области есть попадания после атаки дронов: что говорят в горсовете

Массированная атака Черкасской области: РФ попала в промышленную инфраструктуру Умани

Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке

В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа

Каждый является защитником Украины: почему 1 октября можно считать общенациональным праздником