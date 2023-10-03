Байден и Конгресс! Устойчивая ПОДДЕРЖКА Украины | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
— Байден подтвердил свою приверженность и поддержку Украине;
— США подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы;
— США и Польша сохранят решительную поддержку Украины, несмотря на усиление внутреннего давления;
— Болгария с сегодняшнего дня закрыла границу для автомобилей с российскими номерами;
— Франция будет страховать от военных рисков компании, которые будут помогать отстраивать Украину;
— Как Украина помогает бездомным животным.
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