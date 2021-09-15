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Людмила Богданова |

Байден, Маск и соучредитель Талибана: Time объявил cписок самых влиятельных людей

Американское издание Time объявило список самых влиятельных людей мира. В перечень попали знаменитые политики, художники, ученые, бизнесмены, активисты и спортсмены.

Список самых влиятельных людей разделили на шесть категорий. Среди лидеров 2021-го года — президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп, а также один из соучредителей Талибана Абдул Гани Барадар.

Певица Бритни Спирс попала в категории Кумиры. Кроме нее, этот титул получили также герцоги Сассекские Гарри и Меган, японская теннисистка Наоми Осака и российский оппозиционер Алексей Навальный.

Категорию Пионеры возглавила певица Билли Айлиш. Тим Кук пополнил перечень Титанов. Среди Инноваторов влиятельными журнал назвал бизнесмена Илона Маска и одну из разработчиц вакцины против коронавируса компании Pfizer — Каталин Карико.

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