Байден собирает лидеров ЕС и НАТО из-за ситуации вокруг Украины
Лидеры восьми стран, а также ЕС и НАТО соберутся 18 февраля на совещание, инициированное президентом США Джозефом Байденом. Главная тема – крайне напряженная ситуация вокруг Украины.
Американский лидер пригласил руководителей Канады, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии и Великобритании.
– Премьер-министр Джастин Трюдо примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Соединенного Королевства, Европейского Союза и НАТО для обсуждения Украины, – сообщается на сайте премьера Канады.
Время виртуальной встречи не называют, но источники сообщают, что она состоится ближе к вечеру по киевскому времени.
Предыдущее подобное совещание онлайн состоялось неделю назад. Тогда стороны согласовали план введения сверхжестких санкций против России в случае нового вторжения Путина на территорию Украины.
А на следующей неделе госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен встретится с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Переговоры инициировала американская сторона, о чем Блинкен сообщал ранее. В пресс-службе Госдепа заявили, что российская сторона согласилась, сейчас договариваются о дате.
Фото: Getty Images