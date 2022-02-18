Байден собирает лидеров ЕС и НАТО из-за ситуации вокруг Украины

Лидеры восьми стран, а также ЕС и НАТО соберутся 18 февраля на совещание, инициированное президентом США Джозефом Байденом. Главная тема – крайне напряженная ситуация вокруг Украины.

Американский лидер пригласил руководителей Канады, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии и Великобритании.

– Премьер-министр Джастин Трюдо примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Соединенного Королевства, Европейского Союза и НАТО для обсуждения Украины, – сообщается на сайте премьера Канады.

Время виртуальной встречи не называют, но источники сообщают, что она состоится ближе к вечеру по киевскому времени.

Предыдущее подобное совещание онлайн состоялось неделю назад. Тогда стороны согласовали план введения сверхжестких санкций против России в случае нового вторжения Путина на территорию Украины.

А на следующей неделе госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен встретится с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Переговоры инициировала американская сторона, о чем Блинкен сообщал ранее. В пресс-службе Госдепа заявили, что российская сторона согласилась, сейчас договариваются о дате.

Фото: Getty Images

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