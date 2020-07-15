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Бакалавры юридических вузов оспаривают результаты вступительных тестов в магистратуру

Скандал вокруг вступительных тестов для юристов. Две сотни абитуриентов оспаривают их результаты. Бакалавры юридических вузов по всей Украине критикуют задачи, которые получили во время вступительного тестирования в магистратуру. В задачах, говорят, были ошибки, уровень многих вопросов слишком сложный для студентов-теоретиков, а из-за пандемии качественно подготовиться к экзамену не имели возможности.

Все это может помешать значительной части выпускников бакалавриата поступить в магистратуру, настаивают студенты.

Министерство образования уже четвертый год как ввело тесты по логике и праву. Но вопросы, которые получили в этом году — сверхсложные да еще и с ошибками, в сотни вопросов нашли 14 содержательных ошибок.

Александр Чаричанский 15 лет преподавал криминалистику, говорит, задачи удивили даже его — адвоката-практика. К примеру, о драке в клубе — один человек бил другого, а двое нецензурно ругались. Квалификационная комиссия считает, что это групповое хулиганство, однако адвокат другого мнения.

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А вот преподаватель административного судопроизводства Надежда Писаренко считает, что вопросы имеют  средний уровень сложности и если готовиться, сдать тесты вполне реально.

Поэтому две сотни студентов подали апелляции в Минобразования. Проходной балл требуют снизить, а все спорные ответы засчитать в пользу студентов.

В МОН говорят — серьезных ошибок в тестах нет, есть несущественные неточности.

Апелляции абитуриентов в МОН рассмотрели, четыре задания в тестах дисквалифицировали, а проходной балл снизили с 36 до 30. Но предупредили — в дальнейшем задачи для вступительных тестов будут только усложняться.

Учебная онлайн-платформа Coursera с 1 июня открыла бесплатный доступ к более 3,8 тыс. сертифицированных курсов по десяткам предметов и дисциплин. Об этом говорится на сайте ресурса.

Кроме курсов, в открытом доступе появились 150 интерактивных экспертных проектов и более 400 специализаций. Бесплатное пользование продлится до 31 июля.

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