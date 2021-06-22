Бал в Москве и фестиваль в Париже: где в мире ослабляют карантин

В мире продолжает распространяться коронавирус. Несмотря на это, отдельные страны ослабляют карантинные меры и возвращаются к ритму жизни, который был до пандемии.

Так, в Москве устроили своеобразный бал во время чумы. В столице РФ 400 медиков танцевали на балу с кадетами, мероприятие благотворительное — деньги передадут коллегам, пострадавшим от эпидемии коронавируса.

В то же время участники танцевали на балу без масок, не соблюдая дистанцию. По словам организаторов, они пригласили только тех, у кого есть сертификат о вакцинации и отрицательный тест.

Однако россияне все более скептически относятся и к прививке против коронавируса, и к масочному режиму.

А Турция с 1 июля существенно ослабляет карантин — отменяет комендантский час и восстанавливает обычный режим работы государственных учреждений, городского и междугороднего транспорта. Также позволят проводить музыкальные концерты, но пока — в ограниченном режиме.

Наслаждаются музыкой и французы. Накануне в Париже состоялся музыкальный фестиваль под открытым небом после 15 месяцев перерыва в проведении подобных мероприятий.

В то же время на планете продолжают фиксировать новые случаи коронавируса. По информации ВОЗ, в мире вирус обнаружили уже у более чем 178,2 млн человек. За время пандемии умерли более 3,8 млн человек.

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