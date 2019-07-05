Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир / Россия

Балух: Обмен – единственный шанс выйти живым из колонии

Узник Кремля Владимир Балух, на прошлой неделе объявивший голодовку, считает, что обмен – это единственный шанс выйти живым из российской колонии. Об этом он написал в письме координатору Крымской правозащитной группы Ольге Скрипник.

По словам Балуха, он не видит других решений для себя, кроме как отстаивать право на жизнь радикальными методами. Прекращать голодовку Владимир не собирается и единственным шансом выйти живым из колонии считает обмен.

Читайте: Не спит и не пьет воду – адвокат о состоянии Балуха

5 июля – десятый день его голодовки. Украинскому консулу во встрече с Балухом отказывают.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Балух написал письмо из штрафного изолятора.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Не спит и не пьет воду – адвокат о состоянии Балуха
Политзаключенный Балух объявил голодовку
Почти три месяца в ШИЗО: Балуха перевели в тюремную больницу
Балух написал письмо из штрафного изолятора
Держат на хлебе и воде – Балуха перевели в штрафной изолятор
Балух в Твери, его бросили в карцер – правозащитники
Балух нашелся в СИЗО на территории России
Балуха вывезли в Краснодар

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка