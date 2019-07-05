Балух: Обмен – единственный шанс выйти живым из колонии

Узник Кремля Владимир Балух, на прошлой неделе объявивший голодовку, считает, что обмен – это единственный шанс выйти живым из российской колонии. Об этом он написал в письме координатору Крымской правозащитной группы Ольге Скрипник.

По словам Балуха, он не видит других решений для себя, кроме как отстаивать право на жизнь радикальными методами. Прекращать голодовку Владимир не собирается и единственным шансом выйти живым из колонии считает обмен.

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5 июля – десятый день его голодовки. Украинскому консулу во встрече с Балухом отказывают.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Балух написал письмо из штрафного изолятора.

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