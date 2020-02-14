Бар разбитых сердец: в США работает заведение для тех, кто не празднует День влюбленных

Не для всех День святого Валентина – праздник. Тем, кто только разорвал романтические отношения, видеть вокруг счастливые пары трудно.

Пережить это одиноким поможет особый бар для разбитых сердец. Такой есть в Соединенных Штатах в Лос-Анджелесе.

На огромном экране там крутят классические фильмы о разводе, а стена разбитых отношений – место, куда каждый желающий может пригвоздить бумажку со своими воспоминаниями.

Подробнее об оригинальном заведении – в сюжете Оксаны Лотоцкой.

К слову, Факты ICTV рассказывали про 5 фильмов о любви ко Дню святого Валентина.

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