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Баррикады на дорогах и отмена рейсов. Гонконг парализован из-за забастовки

В Гонконге началась общегородская забастовка – жизнь города парализована. Возникают столкновения с полицией, в аэропорту отменено 200 рейсов, многие работники государственных и частных компаний не вышли на работу.

Протестующие блокируют вход в метро, ​​держат открытыми двери в вагоны, чтобы поезд не мог двинуться. Митингующие создают баррикады на дорогах, эти преграды убирает полиция.

Смотрите: В Гонконге новая волна протестов – причины

Уже три месяца люди протестуют против закона, принятого по инициативе Пекина – за ним жителей Гонконга можно выдавать в Китай. Напомним, одним из условий вхождения города в состав Китая было условие сохранения либеральной системы управления.

К слову, власти Гонконга больше не будут рассматривать проект закона об экстрадиции, который вызвал волну протестов в стране.

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