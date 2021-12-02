Родители остались без сына: стало известно имя погибшего на Донбассе украинского защитника

Стало известно имя погибшего накануне на Донбассе украинского защитника. 22-летнего солдата Валерия Геровкина убил вражеский огонь вечером 1 декабря на наблюдательном посту.

Он проходил службу в рядах 93-й бригады Холодный Яр. Военнослужащий был родом из города Краматорск. Его родители остались без сына.

Ситуация на Донбассе

По данным штаба ООС, сегодня, 2 декабря, один украинский военный получил ранения. В настоящее время наш защитник находится в медицинском заведении. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Ситуация в Донбассе остается сложной. За сутки российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял несколько населенных пунктов. Среди них – Новолуганское, Красногоровцы, Широкино и Водяное.

Наемники Российской Федерации вели обстрелы украинских позиций из запрещенного Минскими договоренностями вооружения: минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

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