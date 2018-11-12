Кнутом и пряником: как жителей Донбасса стягивали на псевдовыборы

Ситуацию с псевдовыборами на Донбассе сегодня обсудит совет ОБСЕ в 17 часов в Вене. Об этом сообщил президент Петр Порошенко.

На сами выборы людей призывали странными танцами. Им обещали рядом с избирательными участками бисероплетение, валяние из шерсти, 100 рублей на мобильный телефон и десяток яиц по льготной цене в одни руки.

Кнутом и пряником. Явку так называемых избирателей обеспечивали студентами и бюджетниками, которым за сопротивление угрожали проблемами. Фейковые бюллетени привезли и боевикам на передовую.

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Однако и такие методы убеждения не подействовали. Полупустые избирательные участки, полупустые урны. Донецкий главарь Пушилин в одиночестве ставил галочку за себя. Для имитации легитимности никем непризнанных выборов, оккупанты представляют ручных международных наблюдателей. Однако, по данным СБУ, все липовые наблюдатели – это участники незаконных вооруженных формирований, ни одну страну или международную организацию официально не представляют.

Между тем с украинской стороны волонтеры в день псевдовыборов разбросали в небе над оккупированной Горловкой листовки с призывом игнорировать голосование, а в Службе безопасности предупредили: всех организаторов знают, правоохранители будут ждать их на КПВВ при пересечении линии соприкосновения. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

К слову, Факты ICTV рассказывали, что Порошенко анонсировал изменения в Конституцию.

Опубликовано Ноябрь, 12 в 17:21



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