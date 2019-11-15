Базар-Берлин: масштабная выставка хозяйственных товаров в Германии
В Берлине состоялась масштабная выставка хозяйственных товаров Базар Берлин. Ежегодно на мероприятие съезжаются производители из более 60 стран мира.
Берлинская ярмарка – это настоящий экзотических рынок, где продавцы разных национальностей представляют культуру и обычаи своей страны. Ежегодно Базар-Берлин посещают около 40 тыс. человек.
Выставку Базар Берлин основали в 2013 году. Почти все товары на ней – это хенд-мейд.
Здесь продают мягкие игрушки в форме реальных и вымышленных животных, экологическую мебель из старых оливковых деревьев и многое другое.
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Среди 500 участников выставки есть только одна украинка. Мария Гроздова шьет и продает забавные головные уборы и аксессуары из шерсти. Женщина имеет мастерскую в Киеве и активно ездит по европейскими выставкам.
В ноябре Европа уже начинает готовиться к Рождеству, поэтому на выставке в Берлине не обошлось и без новогоднего декора. Здесь лежит искусственный снег и развешаны разнообразные украшения и гирлянды.
Немцы на Базар Берлин приходят не обязательно что-то приобрести. Некоторые просто рассматривает яркую продукцию, пробуют что-то вкусненькое и уже настраивается на праздничное настроение.
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