Желание убить: на Донбассе оккупанты сбросили с дрона заминированную игрушку

Оккупанты на Донбассе продолжают пренебрегать международными договоренности и нарушать режим тишины.

Они обустроили огневую позицию на одной из водонапорных станций, которая является объектом критической инфраструктуры, и ведут обстрелы, зная, что украинские защитники не смогут им ответить, иначе это приведет к гуманитарной катастрофе.

Кроме того, они оставляют детские игрушки, в которых прячут взрывчатку. Украинские военнослужащие нашли такой детский музыкальный проигрыватель, который оккупанты сбросили с дрона, и обезвредили его.

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По мнению украинских защитников, этот поступок говорит лишь о желании убить.

Трагедия на Донбассе

В Донецкой области во время уборки могилы на кладбище 69-летний местный житель подорвался на неустановленном взрывном предмете.

На месте происшествия работали полицейские и взрывотехники.

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