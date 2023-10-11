Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Бельгия передаст F-16 | Результаты Рамштайна в Брюсселе | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
— Бельгия передаст Украине истребители F-16 — какие крайние сроки;
— Атака на Полтавщину 11.10.2023 – взрывы в Миргородской общине;
— Россияне атакуют наши позиции – где активизировались враги;
— Обстрел Донецкой области – есть погибший;
— Обстрел Херсонщины — подробности;
— Рамштайн в Брюсселе – главное;
— Хотел взорвать несколько АЗС в Харькове: СБУ и Нацполиция задержали злоумышленника;
– Запрет религиозных организаций, центры которых находятся в РФ.
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