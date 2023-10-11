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Бельгия передаст F-16 | Результаты Рамштайна в Брюсселе | Новости Факты ICTV за 11.10.2023

— Бельгия передаст Украине истребители F-16 — какие крайние сроки;

— Атака на Полтавщину 11.10.2023 – взрывы в Миргородской общине;

— Россияне атакуют наши позиции – где активизировались враги;

— Обстрел Донецкой области – есть погибший;

— Обстрел Херсонщины — подробности;

— Рамштайн в Брюсселе – главное;

— Хотел взорвать несколько АЗС в Харькове: СБУ и Нацполиция задержали злоумышленника;

– Запрет религиозных организаций, центры которых находятся в РФ.

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