Бензина нет, дизеля – тоже: какая ситуация с топливом в России

В России — дефицит горючего. Звучит как анекдот, но это правда. Во многих областях страны бензоколонки пустые. Тревогу бьют от Самары до Хабаровска. В Краснодарском крае, Адыгее и Астрахани, например, россияне жалуются, что не могут найти ни 92-й, ни 95-й бензин. Нет и дизеля. Еще более острая нехватка в оккупированном украинском Крыму. А если горючее и есть, цены бьют все рекорды. В чем причина такой беды, о которой не могут молчать уже даже российские министры?

На инфантильные вопросы российских обывателей экономист Сергей Фурса отвечает кратко: причина их бед в войне, которую Россия начала против Украины. Это лишь одно из ее последствий.

– Да, действительно. Государство-бензоколонка оказалось без бензина. Это связано прежде всего с дефицитом бюджета в России. Из-за санкций. Из-за войны в России вместо профицита в этом году значительный дефицит бюджета. Что очень нехарактерно для РФ, — говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Россиянам очень нужно латать дыры в государственной смете. Прибыли – увеличить. Расходы – уменьшить. И уменьшать начали с производителей горючего. Урезали им субсидии – помощь от государства, которую раньше оказывали, чтобы держать цены на заправках значительно ниже, чем на мировом рынке.

– Так или иначе они раньше искусственно поддерживали низкие цены на горючее у себя в стране. Сейчас убрали это субсидирование. В результате, во-первых, цены растут до определенного уровня, а во-вторых – не заинтересованы производители топлива продавать это на внутреннем российском рынке. Они пытаются все отправить на экспорт, где цены лучше. Как результат, на внутреннем рынке возникает дефицит, – объясняет Сергей Фурса.

Дизель в Крыму начали продавать по талонам, чтобы солярки хватило хотя бы для техники оккупантов.

– Есть проблема очень большая с дизельным горючим. Мы понимаем почему. Потому что военная техника, вся задействованная в войне против Украины, работает на дизельном топливе, – указывает на причину эксперт рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук.

Потребности в топливе – велики. А запасы пополнять все труднее, ведь украинские Вооруженные силы значительно ослабили логистику в Крыму.

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