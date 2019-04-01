Березовец рассказал, какие шансы Зеленского на победу во втором туре

Гость студии Факты ICTV директор компании персонального и стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец. Он поделился своими впечатлениями об экзит-поле и рассказал насколько важны теледебаты для украинцев и о шансах на победу во втором туре Владимира Зеленского.

Далее прямая речь:

Ваши впечатления от экзит-пола?

Социологи довольно точно подсчитали голоса украинцев, они полностью совпали с прогнозами, которые появлялись до 28 числа. Результат ожидаемый. Другое дело, что не все с этим результатом согласны и обжалования будут, бесспорно.

В отношении Юлии Тимошенко, мне кажется, что в этой ситуации нужно поступать достойно и признать третий результат. Тем более, этот результат не оспаривает больше никто из тех, кто занял позиции ниже.

Реально ли после первого тура устроить теледебаты?

Мне кажется, они должны быть обязательными. Более того, эта норма должна быть прописана в суде. Для того, чтобы кандидаты больше не могли избежать общения с журналистами. Потому что страна без теледебатов будет выбирать кота в мешке. Она не будет знать ни команды, не знать их реальных взглядов, их компетенции.

Что касается теледебатов с Владимиром Зеленским, страна, наконец, сможет услышать его позицию, а не позицию, озвученную рекламой. Потому что уже через 3 недели мы будем выбирать президента Украины окончательно. Им может, вполне возможно, стать Владимир Зеленский. Мы должны знать, что творится в голове у человека, который претендует на высшую должность в государстве.

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Дебаты должны быть не срежиссированные в формате я говорю все, что хочу. Должны быть жесткие правила, и они должны быть многочасовыми.

Ваши впечатления после первого тура.

Вне сомнения, это наиболее прозрачные и наиболее честные выборы президента Украины. Это признают международные наблюдатели. Это важное достижение и это то, чего достигла Украина за 5 лет реформ. Потому что никаких серьезных вмешательств в выборы не произошло. Системно сработали все органы безопасности. Избежали традиционных для украинских выборов фальсификаций.

Насколько возможные атаки, противостояние в центре столицы?

Для этого должны быть такие настроения в обществе. Сегодня киевляне проголосовали за разных кандидатов и нет общественного возмущения, нет никаких оснований говорить, что выборы сфальсифицированы. Революции за деньги не делаются. Погромы – да, но это приведет к еще худшему сценарию.

К слову, почему результаты экзит-пола ожидаемые.

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