Бессарабский рынок в Киеве отказывается от полиэтилена и пластика
Бессарабский рынок стал первым в Украине, который отказывается от полиэтилена и пластика и вводит новую экологическую упаковку – бумажные пакеты и стаканы, а также специальная бумага подпергаментом.
Присоедениться к цивилизованным странам решили еще весной, когда в Раде зарегистрировали сразу три законопроекта об уменьшении пластика и полиэтилена. Хотя закон в Украине до сих пор не приняли, теперь уже Бессарабка напоминает народным избранникам об экологическом долге.
На новую тару продавцы переходят постепенно. Свежина на прилавках до сих пор замотанная в полиэтилен, но здесь привыкают к новациям.
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Сейчас в мире используют четыре триллиона полиэтиленовых пакетов в год, которые затем будут разлагаться сотни лет. В Европе начали бороться с пластиком еще в 1994 году, когда в Дании ввели специальный налог на полиэтиленовые пакеты в супермаркетах.
И немало покупателей теперь приходят на рынок со своей тарой. А те, кто не отказался от кулечков, уже думают так сделать.
Кроме спасения окружающей среды, в бумаге дольше сохраняется мясо и рыба.
К слову, международный день отказа от полиэтилена: объявлен челлендж Июль без пластика.