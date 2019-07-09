Бессарабский рынок в Киеве отказывается от полиэтилена и пластика

Бессарабский рынок стал первым в Украине, который отказывается от полиэтилена и пластика и вводит новую экологическую упаковку – бумажные пакеты и стаканы, а также специальная бумага подпергаментом.

Присоедениться к цивилизованным странам решили еще весной, когда в Раде зарегистрировали сразу три законопроекта об уменьшении пластика и полиэтилена. Хотя закон в Украине до сих пор не приняли, теперь уже Бессарабка напоминает народным избранникам об экологическом долге.

На новую тару продавцы переходят постепенно. Свежина на прилавках до сих пор замотанная в полиэтилен, но здесь привыкают к новациям.

Читайте: День без полиэтилена: топ-5 причин отказаться от пластика

Сейчас в мире используют четыре триллиона полиэтиленовых пакетов в год, которые затем будут разлагаться сотни лет. В Европе начали бороться с пластиком еще в 1994 году, когда в Дании ввели специальный налог на полиэтиленовые пакеты в супермаркетах.

И немало покупателей теперь приходят на рынок со своей тарой. А те, кто не отказался от кулечков, уже думают так сделать.

Кроме спасения окружающей среды, в бумаге дольше сохраняется мясо и рыба.

К слову, международный день отказа от полиэтилена: объявлен челлендж Июль без пластика.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.