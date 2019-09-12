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Best Drink 2019: назван победитель

В Киеве состоялся ежегодный профессиональный дегустационный конкурс напитков BEST DRINK 2019. Это – ежегодный обзор отечественного рынка, который стимулирует производителей к конкурентной борьбе и дает старт новинкам для выхода на внутренний и внешний рынки.

В этом году к участию в конкурсе подали 50 образцов отечественных напитков с 10 отраслевых предприятий Украины. 5 высших наград, а именно Гран при конкурса получил Золотоношский ликеро-водочный завод Златогор.

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Эксперты-дегустаторы международного уровня оценивали образцы по европейской шкале методом слепой дегустации по органолептическим показателям: вкус, цвет, аромат и прозрачность напитка.

В компании Златогор рассказывают, что такая победа достигнута благодаря высокому качеству продукции, оригинальной рецептуре, и высоким стандартам производства.

К слову, ВОЗ назвала самую пьющую страну Европы.

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