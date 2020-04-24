Без антибиотиков и химии: как работает бизнес по производству молока на Харьковщине
Собирали деньги на дом в Испании, а купили заброшенную ферму в Харьковской области. И теперь изготавливают молоко экстра класса.
История супругов Ковалей. Однажды они кардинально изменили свою жизнь. Она покинула преподавания в вузе, он отложил диплом авиационного института. Сейчас на их ферме более 600 коров. Ежедневно это 7 тонн молока.
За средства, которые собирали на дом в Испании, приобрели заброшенную ферму. Идея, которую объявил мужчина, сначала показалась абсурдной, вспоминает Наталья, горожанка вообще ничего не знала о коровах.
Основной покупатель — международная компания по производству молочной продукции требует абсолютное отсутствие антибиотиков.
Факты ICTV ранее писали о том, как работают фермеры в Нидерландах.