Без очередей к врачу и европейские методы медицины: как работает Oxford Medical

Сейчас в европейских странах все чаще создают неотложные центры. Когда в одном месте можно получить широкий спектр услуг, то в случае неотложных состояний, или в случае обострения хронических болезней.

Такую практику внедряют и в Украине, и имеют уже собственные наработки, рассказывают представители медицинских центров Oxford Medical.

Здесь в приемное отделение пациент может попасть не только вызвав бригаду скорой помощи, но и приехав самостоятельно.

Поэтому отныне, следуя европейской практике, у пациентов появляется возможность получить помощь, не только ложась в стационар.

Это является новой вехой в функционировании сети Oxford Medical. А специалисты медицинского учреждения готовы к вызовам современности.

Кроме того, частные клиники за последний год стали весомыми участниками рынка медицинских услуг в Украине. Во время пандемии COVID-19 они стали настоящей поддержкой для отечественной медицинской системы, которая не успевает справляться с растущим потоком пациентов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.