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Без документов, холодильников и маркировок: как в Киеве нарушают правила торговли

Морепродукты, рыба, мясо, разнообразные овощи и ягоды. На каждом холодильнике – указана температура хранения, а у товара – необходимые маркировки. Так должно быть в идеале. Но в большинстве магазинов картина совсем другая. На холодильниках, где хранят рыбу, разобрать, какая температура, невозможно. Часто не понятно, что за товар продают.

И еще хуже там, где закупают этот товар. Одна из точек в столице – так называемый Волынский оптовый рынок. В центре Киева. Увиденное шокирует. Грязь и антисанитария везде. Холодильников нету, температуру никто не проверяет. Никаких проверяющих на рынке нет. Рыба лежит под открытым небом, не прикрытая даже обычной пищевой пленкой. Большая часть без маркировок.

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За соблюдением всех норм хранения продукции должна следить Госпотребслужба. И хоть мораторий на проверки отменили, выйти в рейд можно лишь после аргументированной жалобы. Плановых же проверок мало. Не чаще чем одна на два года.

О Волынской базе они знают, говорят она работает нелегально и предписание о ее закрытии уже выносили и все документы передали в полицию. Но пока грязный и опасный бизнес процветает. Очевидно, ждут очередного массового отравления.

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