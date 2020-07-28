Без соблюдения правил и вдвое дороже: реакция людей на снятия ограничений в Укрзализныце

На прошлой неделе Укрзализныця восстановила 100% посадку в поездах — в Киев и обратно, по 4 человека в купе. Вот только пассажиры об этом — ни сном, ни духом. Брали билеты, думали, будут ехать без посторонних, а тут сюрприз. Еще и билеты вдвое дороже, чем обычно.

В Укрзализныце говорят, действуют в соответствии с решением правительства. И о пандемии помнят. Вот только на деле — ситуация другая.

Вагоны переполнены, маски люди снимают. Температуру проводники мерить забывают.

Пассажиры говорят, как только поезд трогается, никаких карантинных ограничений не соблюдает.

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По ценам на билеты — в Укрзализныце утверждают, их не повышали с начала года. Стоимость могла вырасти из-за того, что на многие направления добавили поезда высшего класса, которые ранее курсировали за границу.

В свою очередь железнодорожники просят людей соблюдать карантинные требования. Мол, уже были случаи, когда из-за пассажиров без масок, машинисты останавливали поезд и вызвали полицию.

Также Укрзализныця восстанавливает движение 17 маршрутов поездов с 31 июля. Поезда поедут в Винницкой, Киевской, Сумской, Черниговской, Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областях.