Без горячей воды и електричества: как переселенцы выживают в модульных городках

Краны текут, два десятка бойлеров вышли из строя, и из двадцати стиральных машин работают только четыре. В таких условиях живут переселенцы в модульном городке в Харькове. Этот городок построили три года назад за немецкие деньги. Здесь три общежития и 10 отдельных домиков. Задумывалось как временное жилье, но для многих оно стало постоянным.

Выживают и в модульном городке в Запорожье. Здесь почти триста жителей, преимущественно пенсионеры, многодетные семьи и те, кому уже некуда возвращаться. Все работает на электричестве – плиты, бойлеры и обогреватели. Индивидуальных счетчиков нет, поэтому тариф начисляют средний, и он зашкаливает.

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Днепр – и тут условия комфортнее. Комнаты светлые и уютные. Всего на Днепропетровщине три года назад построили 5 таких модульных городков – за деньги европейских грантов. Здесь тоже все на электричестве. Но платят люди всего по 150 гривен в месяц, остальное – дотации из местного бюджета.

Социальные выплаты для переселенцев мизерные – тысяча гривен на ребенка или пенсионера и вдвое меньше – тем, кто работает. Оплачивать коммунальные услуги переселенцам в Запорожье ничем – они провинились уже полмиллиона гривен. Выселить их администрация не имеет права. Поэтому вместе с Облэнерго отключает должникам свет, оставляя их мерзнуть в железных коробках.

К слову, Факты ICTV сообщали, что в Украине упростили процедуру голосования для переселенцев.

Опубликовано Октябрь, 24 в 17:41



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