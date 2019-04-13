Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Без химикатов и с голландских семян: как выращивают ранние огурцы в Закарпатье

На Закарпатье уже собирают урожай ранних огурцов. Отсюда овощи попадают на прилавки почти по всей Украине. Фермеры радуются, в этом году урожай хороший. Все огурцы – экологически чистые, без химикатов. Еженедельно огурцов созревает больше, это влияет на цену. Они ощутимо дешевеют.

Урожай ранних огурцов радует закарпатских фермеров. Их выращивают в теплицах, в небольших семейных хозяйствах. В селе Боржавское ранние овощи растут не на каждом клочке земли. Все семена – проверенные, голландские. Посеяли их еще в январе, за месяц высадили рассаду. Две недели назад собрали первый урожай. С 13 соток – каждый раз есть по полтонны огурцов.

Смотрите: Тепличные овощи: как выращивают и на что обращают внимание покупатели

С огурцами работы много, говорят крестьяне. Надо постоянно формировать кусты и подвязывать к специальной сетки.

Ранние огурцы – сочные и полезные. Они экологически чистые, их не обрабатывают, потому что весной ещё нет вредителей. Землю удобряют только навозом. Ежедневно растения поливают родниковой водой. Эти огурцы в теплицах будут давать плоды еще до сентября.

К слову, Ужгород в магнолиях: город окутан сладким ароматом.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Пора сажать. 10 овощей и фруктов, которые можно посадить на даче
Современное оборудование и даже кулер с водой: кабинет семейного врача на Прикарпатье
В Украину завезли зараженные турецкие томаты
Тепличные овощи: как выращивают и на что обращают внимание покупатели
Весенний авитаминоз: какие продукты выбирать
Канализация и водопровод под окнами! Жители Гатного перекрыли Одесскую трассу
Как выбрать полезные фрукты и овощи
Какие продукты сжигают жир: ТОП-20

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка