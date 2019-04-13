Без химикатов и с голландских семян: как выращивают ранние огурцы в Закарпатье

На Закарпатье уже собирают урожай ранних огурцов. Отсюда овощи попадают на прилавки почти по всей Украине. Фермеры радуются, в этом году урожай хороший. Все огурцы – экологически чистые, без химикатов. Еженедельно огурцов созревает больше, это влияет на цену. Они ощутимо дешевеют.

Урожай ранних огурцов радует закарпатских фермеров. Их выращивают в теплицах, в небольших семейных хозяйствах. В селе Боржавское ранние овощи растут не на каждом клочке земли. Все семена – проверенные, голландские. Посеяли их еще в январе, за месяц высадили рассаду. Две недели назад собрали первый урожай. С 13 соток – каждый раз есть по полтонны огурцов.

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С огурцами работы много, говорят крестьяне. Надо постоянно формировать кусты и подвязывать к специальной сетки.

Ранние огурцы – сочные и полезные. Они экологически чистые, их не обрабатывают, потому что весной ещё нет вредителей. Землю удобряют только навозом. Ежедневно растения поливают родниковой водой. Эти огурцы в теплицах будут давать плоды еще до сентября.

К слову, Ужгород в магнолиях: город окутан сладким ароматом.

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