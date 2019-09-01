Без инфоцентров дела не будет. Почему туристы минуют Карпаты и выбирают Грузию

Украинские горы манят автентикой, традициями, видами и предлагают соответствующий сервис. В этом году количество туристов в Карпатах выросла на 15%. К тому же на отдых приезжают не только украинцы, но и иностранцы.

Впрочем, инфоцентры, которые должны рассказывать о местных прелестях, до сих пор не работают. Продвижение всей туристической отрасли в Украине стоит. Другое дело – Грузия, маленькая страна за несколько лет увеличила туристический поток почти вдвое.

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В 2019 году туристов на западе Украины стало больше: украинцев на 10%, а иностранцев – на 15%. Показать есть что, но где все узнать – неизвестно. Визит-центр на Верховинщине строят 5 лет. На это получили €250 тыс. грантовых средств, открыться должны были еще два года назад.

Верховина – это уникальный район с гуцульским колоритом, обычаями, обрядами и древними промыслами. Здесь нет ни одного производства, поэтому туризм единственный вариант для развития, а вот государственной поддержки, кроме заявлений – нет.

А вот Грузию в 2018 году посетили почти 9 млн человек, прибыль – более $3 млрд. Грузия научилась привлекать туриста, а Украина, с не менее ярким колоритом и отсутствием государственной программы, пока отстает.

Напомним, в Одессе туристу из Бразилии сломали ребра и отобрали почти $40 тыс.

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