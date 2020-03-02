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Факты / Видео / Украина / Общество

Без инфраструктуры и интернета. Как живет пограничная с Россией Сумщина

Один из самых депрессивных регионов Украины – пограничная с Россией Сумщина. В рейтинге социально-экономического развития регионов занимает 17 место. Хуже нее лишь Черниговская, Херсонская, Черновицкая, Донецкая и Луганская области.

Чтобы почувствовать эту депрессию, не надо даже куда заезжать. По дороге мало инфраструктуры, даже автозапраквы изредка увидишь. Владельцы автозаправочных сетей ищут более интересных участков. Ибо здешних дорогах очень не заработаешь. Регион действительно один из самых сложных. Местные чиновники уверяют, что все проблемы из-за недофинансирования. Детали в сюжете Ольги Читайло.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как живет село Рыжевка на границе с Россией.

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