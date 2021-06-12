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Без кобзы, оселедца и пафоса: самый успешный украиноязычный сериал Козаки. Абсолютно брехлива історія

Лучший украинский фильм объявят киноакадемики уже сегодня вечером на 5-й юбилейной кинопремии Золота дзиґа. Жюри также выберет своих фаворитов среди исполнителей мужских и женских ролей. И в этом году впервые будут определять лучший игровой сериал.

В новой номинации соревнуются четыре ленты от компании StarLightMedia. Среди них — комедийный экшн Козаки. Абсолютно брехлива історія, снятый по заказу ICTV.

Создатели сериала пытались отойти от привычного образа и показать нам несколько других хозяев Запорожской Сечи — без кобзы, оселедца и пафоса.

Казаки — первый украинский сериал, который после телепремьеры показали еще и в кинотеатрах.

Номинанты и триумф сериалов StarLightMedia

В пресс-служба Украинской Киноакадемии заявили, что в этом году на участие в пятой кинопремии подано 86 полнометражных и короткометражных лент.

В этом году впервые будут вручать статуэтку в новой номинации — Лучший игровой сериал. В категории на победу претендуют четыре сериала: И будут люди,  Козаки. Абсолютно брехлива історія, Первые ласточки: Zависимые, Поймать Кайдаша. Интересно, что все номинированные сериалы в этой категории производства компании StarLightMedia.

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